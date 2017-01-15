الدبل: سنفاوض كنو إلى آخر يوم

الدمام ـ وليد الصيعري | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

رفض خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق الاستسلام أمام رفض محمد كنو لاعب الفريق فكرة تجديد عقده الساري مع النادي حتى مطلع العام المقبل.

وقال لـ"الرياضية": "سنواصل محاولات إقناعه حتى اليوم الأخير من عقده".

ويدخل محمد كنو (22 عاماً) الفترة الحرة في الصيف المقبل، وسيكون بوسعه التوقيع لأي ناد، دون أخذ موافقة الاتفاقيين.

وكشف الدبل أن مجلس إدارته أعلن سياسته في التعامل مع تجديد عقود اللاعبين، وذلك قبل استلام المهام رسمياً أواخر أغسطس عام 2015، خلفاً لإدارة الرئيس السابق عبد العزيز الدوسري

وأضاف: "لن نتوانى في التجديد لأي نجم، طالما أنه يملك رغبة البقاء.. سنجعل من الاتفاق محطة استقطاب للنجوم.. هذا ما حدث بالفعل، حيث جددنا ليحيى عتين وهزاع الهزاع وعبدالله الصالح".

ويــرى الدبــل أن عرضهم المقدم لمحمد كنو مناسب، قبل أن يعتبره الأقوى بين العروض التي قد تقدم للاعب حين دخوله الفترة الحرة.

يشار إلــــى أن مفاوضات الاتفاقيين مع اللاعب محمد كنو (22 عاماً) لتجديد عقده الموقع في مطلع عام 2013 وصلت إلى طريق مسدود، بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس التنفيذي لأعضاء شرف الاتفاق مع اللاعب، وغرم العمري وكيل أعمال اللاعب.