“فيفا” يزيد مصاعب نجران بمليون كوبينا

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

زادت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من مصاعب نادي نجران، بعدما أصدرت حكماً يلزم النادي بدفع 274 ألف دولار أمريكي (أكثر من مليون ريال سعودي)، لصالح اللاعب الغاني كوبينا وينفل.

وجاء في نص الحكم منح إدارة النادي مهلة 30 يوماً للتنفيذ، كما اعتبر أن فسخ اللاعب للعقد الساري مع النادي كان قانونياً، بسبب التقصير في منحه رواتب ثلاثة أشهر.

وتعاقد نادي نجران مع كوبينا وينفل في أكتوبر عام 2015، ولمدة ثلاث سنوات، قبل أن يفك اللاعب الارتباط في صيف عام 2016، ويلجأ إلى (فيفا)، بحثاً عن الحصول على جميع المزايا المالية المدرجة في العقد.

وقـــال لـ"الرياضية" التونسي علي عباس محامي اللاعب: "الاتحاد الدولي اعتبر نادي نجران مقصراً فـي منح موكلي كوبينا وينفل حقوقه، وهذا ما أعطاه الشرعية الكاملة لفسخ العقد من طرف واحد".