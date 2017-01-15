الراهب يشترط.. وعوض يصعد

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 14 January 2017 - 02:33 am

بقي أمام نادي النصر أقل من أسبوعين، لإقفال ملف تجديد العقود الاحترافية لعوض خميس وحسن الراهب، ثنائي الفريق الأول، قبل دخول الأندية المنافسة على خط المفاوضات.

وأوضحت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن حسن الراهب (33 عاماً) قابل رغبة ناديه في التجديد باشتراط حصوله على مستحقات مالية متأخرة تقارب خمسة ملايين ريال، فيما اختصر عوض خميس (28 عاماً) مطالباته بمنحه السقف الأعلى لأجور اللاعبين المحترفين في السعودية (2.4 مليون ريال سنوياً)، إلى جانب مبلغ ثلاثة ملايين ريال خارج العقد.