“الاحتراف” ترفض إلتون.. وتعاقب القادسية

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Saturday, 14 January 2017 - 00:00 am

تكشف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن موقفها النهائي من تعاقد نادي القادسية مع البرازيلي إلتون جوزيه.

وأصدرت لجنة الاحتراف قراراً مطلع نوفمبر الماضي، تضمن منع إلتون جوزيه من تمثيل أي نادٍ سعودي إلا بموافقة نادي الفتح، على خلفية النزاع الذي تفجر بين الطرفين في يوليو الماضي، عندما فسخ إلتون جوزيه عقده الساري مع الفتح، مفضلاً الذهاب إلى تمثيل فريق مسيمير القطري.

وتعقد اللجنة التي يرأسها مؤقتاً الدكتور عبد الله البرقان اجتماعاً عاجلاً ظهر اليوم، بحضور الأعضاء الدكتور محمد الصيخان، ماجد المالكي، معيض الشهري، وخالد فقيهي، لاستعراض عدد من الملفات، ويبرز من بينها تعاقد القادسية مع إلتون جوزيه.

وفي هذا الصدد، توقعت مصادر خاصة لـ"الرياضية" أن توقع اللجنة عقوبة مضاعفة على نادي القادسية، عملاً بما جاء في الملحق الثامن من الفقرة الأولى للمادة 51 للائحة الاحتراف "مخالفة لوائح وتعاميم الاتحاد"، وعطفاً على ما تنطق به الفقرة الثانية من المادة 51 (العقوبات المستحقة على الأندية المخالفة للوائح وتعاميم الاتحاد) التي تحدد بوضوح الإنذار الخطي، والغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، والمنع من قيد اللاعبين المحترفين لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل.

أمام ذلك، ذكر لـ"الرياضية" مصدر مسؤول في نادي القادسية أنهم يترقبون باهتمام بالغ قرار رفض قيد اللاعب إلتون جوزيه في كشوفات الفريق خلال فترة تسجيل اللاعبين المحترفين الشتوية.

وأضاف: "حينها سيتوجه إلتون جوزيه إلى (فيفا) لتقديم شكوى ضد قرار لجنة الاحتراف السعودية".

وفي إجابته عن سؤال وجهته له "الرياضية" بشأن إمكانية قيام نادي القادسية بخطوة مماثلة قال: "هذا الأمر قيد الدراسة.. أعتقد أن شكوى واحدة من اللاعب تكفي".

وأعلن نادي القادسية تعاقده مع إلتون جوزيه (30 عاماً) مطلع يناير الجاري، حينها أصدرت إدارته بياناً إعلامياً قالت فيه "إنها لم تُقدم على الخطوة إلا بعد الرجوع إلى ثلاثة محامين دوليين؛ وجميعهم أكدوا سلامة موقف النادي".