"كاف" : خلل تقني منع أداء النشيد الوطني للكاميرون وبوركينا فاسو

الرياض ـــ الرياضية | Sunday, 15 January 2017 - 13:23 pm

اعتذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمنتخبي الكاميرون و بوركينافاسو بسبب إلغاء النشيدين الوطنيين في مباراتهما بكأس إفريقيا 2017 ، وتشر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي خبراً مقتضباً جاء فيه : أدى حادث تقني بسبب فشل بنظام الصوت إلى تعطل بداية مباراة بوركينا فاسو - الكاميرون في اليوم الإفتتاحي ، ويعتذر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لبطولة Total كأس الأمم الأفريقية الجابون 2017 إلى كل من الفريقين والحكام والمسئولين والمشجعين والمشاهدين عن هذه الواقعة غير المقصودة.