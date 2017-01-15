بايرن ميونيخ يتعاقد مع ثنائي هوفنهايم سولي و رودي

| Sunday, 15 January 2017 - 13:46 pm

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم عن تعاقده مع نيكلاس سولي وسيباستيان رودي ثنائي هوفنهايم بداية من الموسم المقبل.





وسينضم الثنائي الألماني الدولي إلى بايرن في يوليو المقبل، حيث وقع سولي (21 عاما) عقدا لمدة خمسة أعوام حتى 2022 ، بينما انضم رودي (26 عاما) للنادي البافاري لمدة ثلاثة أعوام حتى 2020.





وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ: "نشعر بالسعادة والرضا لانضمام نيكلاس سولي وسيباستيان رودي لنا، التعاقد مع لاعبين بمنتخب ألمانيا هو استثمار في مستقبل بايرن".





وأوضح: "سيباستيان رودي انضم لنا في صفقة انتقال حر، أما نيكلاس سولي فقد توصلنا لاتفاق عادل وجاد مع هوفنهايم لضمه".