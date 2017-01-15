الجزائر تبدأ اليوم في أمم أفريقيا... آمال كبيرة على ثعالب الصحراء

الرياض ــ ياسر مختار | Sunday, 15 January 2017 - 13:37 pm

يبدأ المنتخب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم أولى خطواته لإعادة أمجاده الأفريقية ، ويخوض محاربوا الصحراء اليوم أولى مبارياتهم في بطولة الأمم الافريقية 2017 التي تحتضنها الجابون هذه الأيام عندما يلتقي المنتخب الزمبابوي ، ويسعة الخضر لتعويض أدائهم المخيب في تصفيات كأس العالم 2018 عندما خسروا من المنتخب النيجيري وتعادلوا مع الكاميرون .





المدير الفني لمحاربي الصحراء البلجيكي ليكنز رفض تقديم أي وعود للفوز بالبطولة الغائبة عن الجزائر منذ العام 1990 حينما استضافت البطولة وفازت بلقبها عبر منتخب وصفه كثير من المراقبين بالأفضل في تاريخ البلاد بقيادة النجم السابق رابح ماجر.





ولن تكون مهمة ثعالب الصحراء سهلة في بطولة الجابون في ظل مشاركة منتخبات إفريقية قوية مثل غانا والكاميرون ونيجيريا والعودة القوية للفراعنة رغم بروز عدد من المواهب الجزائرية التي أثبتت علو كعبها في أبرز الدوريات الأوروبية بقيادة لاعبا ليستر سيتي بطل انكلترا رياض محرز (25 عاما) وإسلام سليماني (28 عاما) ، خاصة بعد تتويج محرز بلقب لاعب العام في الدوري الانكليزي الممتاز كأول لاعب إفريقي وعربي يفوز باللقب وتتويجه الأخير بجائزة افضل لاعب افريقي من قبل الكاف على حساب لاعبين كبار مثل نجم بروسيا دورتموند الجابوني اوباميانج .





استعدادات المنتخب الجزائري للكان أثارت استياء وسائل الاعلام الجزائرية حيث لعب مباراتين أمام نظيره الموريتاني في ظرف 3 أيام وانتهت بفوز محاربي الصحراء ( 3/1) في الودية الأولى و(6/0) في الودية السرية الثانية ، وهو وما وصفه مراقبون بأنها لا تعني أي شيء مقابل وديات المنتخبات المنافسة للمنتخب الجزائري في نفس المجموعة الثانية وهي منتخب زمبابوي والذي لعب امام ساحل العاج وتعادل معه بدون أهداف ومع الكاميرون وتعادل معه بهدف لكل فريق فيما لعب المنتخب التونسي المنافس الآخر للجزائر على المجموعة الثانية مع يوغندا وفاز عليها بهدفين نظيفين وتعادل مع منتخب كاتلونيا بدون اهداف قبل ان يخسر تجربته الأخيرة أمام المنتخب المصري بهدف نظيف أما المنتخب الاخير المنافس لثعالب الصحراء على بطاقة المجموعة الثانية وهو المنتخب السنغالي فقد لعب مباراتين امام كل من ليباي والكنجو برازفيل وفاز فيهما بنتيجة 2 /1 و 2 /0 على التوالي .





ووصل الأمر بعدد من وسائل الإعلام الجزائرية للطعن حتى في أهلية الأسماء التي تم استدعائها للمشاركة مع المنتخب في الكان 2017 بل تم وصف بعضها بانها لا تستحق حتى اللعب مع المنتخب الجزائري الرديف ، وتواصلت الانتقادات لتطال المدير الفني للمنتخب البلجيكي ليبكنز وطريقته الثابته في اللعب وهي التقليدية الدفاعية ( 4-5-1، 4-2-3-1) دون مراعاة لطبيعة المنافسين والوسائل الهجومية الكاسحة للمنتخب الجزائري خاصة في خطي الوسط والوسط الهجومي .





ويبقى الأمل كبيراً في الخضر لتحقيق أمينة الشعب الجزائري بإعادة تاج البطولة للعاصمة الجزائر بعد 26 عاماً من آخر تتويج وتحقيق أمنية العجوز البلجيكي الذي كأنت آخر تصريحاته المتفائلة هو امنيته المشاركة مع قعالب الصحراء في كأس العالم للقارات المقبل بروسيا وهو ما يعني نيل التاج الأفريقي في نسخة الغابون 2017م .