رسمياً الجوهرة المشعة تستضيف مواجهة الأخضر والعراق
الرياض - د ب أ | Sunday, 15 January 2017 - 15:22 pm
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة السعودية والعراق في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".
وجاء قرار الاتحاد الآسيوي تنفيذًا لقرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، التي قضت في وقت سابق أحقية السعودية في استضافة المباراة على ارضها.
ويلتقي المنتخبان السعودي والعراقي يوم 28 مارس المقبل، في إطار الجولة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.