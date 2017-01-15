يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره روسيا البيضاء عند الساعة 10.45 من مساء يوم غدٍ الأحد على صالة روان في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الجاري