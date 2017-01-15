استعدادات منتخب الشباب لكأس العالم تنطلق اليوم

الرياض - الرياضية | Sunday, 15 January 2017 - 15:15 pm

تنطلق في السادسة من مساء اليوم تدريبات منتخب الشباب لكرة القدم وذلك على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض استعدادا للمشاركة في دورة أنطاليا الدولية.



ويستعد الأخضر الشاب لخوض مونديال العالم تحت 20 عاماً والذي سيقام في كوريا الجنوبية في مايو المقبل.



الجدير بالذكر أن تشكيلة الأخضر لدورة أنطاليا ضمت كل من " أمين محمد بخاري، وزيد البواردي، ومحمد اليامي، وعبدالإله العمري، وعون مطلق السلولي، وحسان تنبكتي، ومحمد البصاص، وخالـــد دبيش، وأنس زباني، وعبدالله حسون، وحسين قاسم، ومحمد علي الزبيدي، وعلي الأسمري، وعبــدالله مجرشــــي، ويحيى القرنــي، وأيمن الخليف، وناصر العتيبي، وناصر الدوسري، وفهد الرشيدي، وحسن علي أبو شرارة، وخالد السميري، وعلـي العيـــد، وأسامة الزبيــدي، وعبدالكـــريم الجرادة، ومنصور المولد، وعبدالرحمن اليامي. " بحسب ما أعلنت إدارة المنتخب الوطني للشباب في وقت سابق .