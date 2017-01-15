مدير جامعة الملك سعود يعلن طرح ملعب الجامعة للاستثمار

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 15 January 2017 - 18:40 pm

طرحت جامعة الملك سعود بصفة رسمية اليوم الاستاد الرياضي الخاص بالجامعة للاستثمار مشيرةً إلى أن الحصول على الكراسة يتم من خلال الإدارة العامة للمشتريات في مبنى 19 ، محددة الواحدة والنصف من بعد ظهر الأثنين الموافق 9/5/1438 كآخر موعد لسحب الشروط والمواصفات والاثنين 16-5-1438ه كآخر موعد لتقديم العروض الاستثمارية فيما تم تحديد التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 17/5/1438 لفتح المظاريف.



وكان بدران العمر مدير جامعة الملك سعود بالرياض قد نشر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد أشار فيها الى طرح الإستاد الرياضي في الجامعة والذي يتسع لـ25 ألف متفرج ووفق للمواصفات الدولية للعبة للاستثمار.