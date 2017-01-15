روما يعبر أودينيزي بهدف.. ويواصل ملاحقة يوفنتوس

روما - (د ب أ) | Sunday, 15 January 2017 - 19:36 pm

واصل روما مطاردته ليوفنتوس في صراعهما على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، إثر فوزه الصعب 1/0، على ضيفه أودينيزي في المرحلة الـ20 للمسابقة اليوم الأحد.



وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة، التي أقيمت اليوم عن فوز نابولي على ضيفه بيسكارا 3/1، وفوز كالياري على ضيفه جنوى 4 / 1، وساسولو على ضيفه باليرمو بنفس النتيجة، ولاتسيو على ضيفه أتالانتا 2 / 1، فيما تعادل سامبدوريا مع ضيفه إمبولي بدون أهداف.



وارتفع رصيد روما إلى 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على فيورنتينا في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة ذاتها، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام كروتوني ستقام الشهر المقبل.



في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي والتاسعة في البطولة هذا الموسم، عند 25 نقطة في المركز الـ11.

وتقمص رادجا ناينجولان دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف روما الوحيد في الدقيقة 12.



من جانبه، حافظ نابولي على نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة، عقب فوزه 3/1 على ضيفه بيسكارا.



وأحرز لورينزو تونيلي الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 47، فيما أضاف زميلاه ماريك هامسيك ودرايس ميرتينز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و86.

وأحرز جيانلوكا كابراري هدف حفظ ماء الوجه لبيسكارا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.



وعلى ملعب سانت إيليا، سجل المهاجم الإيطالي المخضرم ماركو بوريلو هدفين ليقود فريقه كالياري إلى قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4/1 على ضيفه جنوى في وقت سابق اليوم، ورفع كالياري رصيده إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز الـ10، فيما تجمد رصيد جنوه عند 23 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع عشر، بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي في المسابقة، وتقدم جيوفاني سيموني بهدف لجنوى في الدقيقة 28 ورد كالياري برباعية سجلها بوريلو في الدقيقتين 40 و60 وجواو بدرو جالفاو ودييجو فارياس في الدقيقتين 44 و65 من ضربة جزاء، ورغم طرد ماركو كابوانو نجم كالياري في الدقيقة 79، حافظ كالياري على انتصاره ليقفز إلى وسط جدول المسابقة.