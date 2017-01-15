الأهلي يختبر معسكره بلقاء دبي

دبي - الرياضية | Sunday, 15 January 2017 - 20:12 pm

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاءه الودي الوحيد يوم غدٍ الإثنين في معسكره المقام في دبي حالياً عند الساعة 4:55 بتوقيت دبي، ويواجه الأهلي فريق نادي دبي، في إطار تحضيره للمنافسات الكروية بعد فترة التوقف الحالية، حيث من المنتظر أن يمنح السويسري كريستان جروس المدير الفني للفريق الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في هذا اللقاء للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.



وعلى الصعيد الميداني أجرى الفريق الأهلاوي اليوم الأحد تدريبه على فترتين صباحية ومسائية، بدأها في ملعب التدريبات، واختتمت الحصة المسائية بالنادي الصحي وصالة اللياقة البدنية بمقر المعسكر.