زوران يمنح الخماسي الدولي إجازة استثنائية

الرياض- الرياضية | Sunday, 15 January 2017 - 20:08 pm

منح الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الخماسي الدولي محمد السهلاوي، عمر هوساوي، يحيى الشهري، منصور النجعي، عبدالرحمن الدوسري، راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يعاود التدريبات يوم الأربعاء المقبل.



جاء ذلك، بعد أن أنهى الأخضر السعودي الأول معسكره الخارجي المقام في مدينة أبوظبي الإماراتية، والذي استمر لمدة 10 أيام، خاض من خلالها مبارتين وديتين أمام سلوفينيا، وكمبوديا، تاهبا لمباراة العراق في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.