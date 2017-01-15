محرز ينقذ منتخب الجزائر من كمين زيمبابوي

فرانسيفيل - (د ب أ) | Sunday, 15 January 2017 - 20:57 pm

سجل رياض محرز هدفين لينقذ المنتخب الجزائري لكرة القدم من كمين منافسه منتخب زيمبابوي، بعد سقط الفريق في فخ التعادل 2 / 2 اليوم الأحد في افتتاح مسيرته ببطولة كأس الأمم الأفريقية الـ31 والمقامة حالياً في الجابون.



وتلقت طموحات المنتخب الجزائري في البطولة ضربة مبكرة، حيث أفلت الفريق بنقطة واحدة من هذه المباراة التي كانت تمثل فرصة لتقديم بداية قوية في البطولة قبل المباراتين التاليتين الأكثر صعوبة للفريق في المجموعة أمام منتخبي تونس والسنغال.



وكاد المنتخب الجزائري يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية والأداء المتواضع في فترات عديدة من المباراة، حيث كان منتخب زيمبابوي هو الأكثر سيطرة على مجريات اللعب في هذه الفترات.



ولكن محرز، الذي قاد ليستر سيتي في الموسم الماضي للقبه التاريخي في بطولة الدوري الإنجليزي، أعلن عن وجوده بقوة وسجل هدفين لمحاربي الصحراء في مباراة اليوم ليفلت الفريق بنقطة التعادل.



وافتتح محرز، الفائز بلقب أفضل لاعب أفريقي في استفتاء الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) لعام 2016، التسجيل في المباراة بهدف التقدم للخضر في الدقيقة 12 ولكن منتخب زيمبابوي رد بهدفين في الشوط الأول أيضا سجلهما كوداكواشي ماهاشي ونياشا موشيكوي في الدقيقتين 17 و29 من ضربة جزاء.



وأسفر الضغط الهجومي للخضر في الشوط الثاني عن هدف التعادل الذي سجله محرز أيضا في الدقيقة 82.



وبهذا تصدر محرز قائمة هدافي المسابقة مبكراً، برصيد هدفين فيما شهدت البطولة التعادل الثالث على التوالي بعدما انتهت مباراتا المجموعة الأولى أمس السبت بالتعادل أيضاً.