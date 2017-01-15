رأسية إبراهيموفيتش تنقذ مانشستر يونايتد من السقوط أمام ليفربول

لندن - (د ب أ) | Sunday, 15 January 2017 - 21:01 pm

أحرز النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفاً في الدقائق الأخيرة، لينقذ فريقه مانشستر يونايتد من تلقي خسارته الرابعة هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، ويقوده للتعادل 1 / 1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الـ21 للمسابقة اليوم الأحد.



وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي فاز في مبارياته التسع الأخيرة بمختلف المسابقات، إلى 40 نقطة في المركز السادس، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول، صاحب المركز الثالث.



وفرط ليفربول الذي أخفق في تحقيق أي انتصار في العام الجديد، في تقدمه بهدف عبر نجمه جيمس ميلنر من ركلة جزاء تسبب فيها بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 27، بعدما تلقى هدفاً عن طريق إبراهيموفيتش سجله بضربة رأس قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.