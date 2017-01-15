مونديال اليد: منتخب قطر يستعيد اتزانه ويكسب البحرين

باريس - (د ب أ) | Sunday, 15 January 2017 - 21:25 pm

استعاد المنتخب القطري لكرة اليد اتزانه سريعا في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا وحقق فوزاً كبيراً 32 / 22 على نظيره البحريني اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.



وكان المنتخب القطري، وصيف حامل اللقب العالمي، استهل مسيرته في البطولة بالهزيمة 20 / 22 أمام نظيره المصري قبل أن يستعيد بعض اتزانه اليوم بالفوز الكبير على المنتخب البحريني.



وأنهى المنتخب القطري الشوط الأول لصالحه 19 / 9 ولكن مستوى المنتخب البحريني تحسن في الشوط الثاني لينهي العنابي المباراة لصالحه بفارق العشرة أهداف التي تفوق بها في الشوط الأول.



وتعتبر هذه الهزيمة الثانية على التوالي للمنتخب البحريني في البطولة الحالية حيث خسر الفريق مباراته الأولى 16 / 33 أمام نظيره السويدي.