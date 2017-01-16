أولمبي الرياض الأقوى والأفضل

الرياض ـ الرياضية | Monday, 16 January 2017 - 00:58 am

هنأ بندر كبيشان مدرب فريق درجة الأولمبي بنادي الرياض لاعبي الفريق وجماهيره وإدارته بتحقيق بطولة المنطقة الوسطى قبل جولة من النهاية، بالفوز في جميع المباريات والحصول على لقب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع وحراسة.

وقدم كبيشان الشكر لعبدالرحمن السويلم رئيس النادي على جهوده الكبيرة تجاه الأولمبي ودعمه المتواصل للاعبين خلال التدريبات والمباريات، مثمناً ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري التي انعكست من خلال النتائج الجيدة. كما امتدح جهود الكابتن هاني أنور في تجهيز الفريق ودعمه المتواصل للاعبين.

من جهتهم سيتمتع لاعبو الأولمبي بإجازة فترة الاختبارات ثم يعاودون التجمع في معسكر مغلق تجهيزاً للتصفيات النهائية.