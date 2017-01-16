أحد يتعاقد مع قائد المجزل

المدينه المنورة ـ سعود الحبيشي | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

وقعت إداراة نادي أحد رسميا مساء أمس مع اللاعب ضيف الله القرني قائد المجزل (28)عاما كلاعب محترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم. مثمنة موقف نظيرتها في المجزل وتعاملها المثالي لإنهاء الصفقة في وقت قياسي .

وشارك اللاعب القرني في تدريبات الفريق عصر أمس تحت قيادة المدرب الوطني عبدالوهاب ناصر الذي أوصى بالتعاقد معه لقناعته الكاملة بإمكانياته الفنية وحاجة الفريقإلى لخدماته.

وأوضح لـ"الرياضية" ناصر قائلاً:" يمثل اللاعب إضافة فنية لنا لأهمية مركز صانع الألعاب في الفريق وما يتمتع به اللاعب من مواهب وقدرات خاصة وأمامنا مباريات قوية نسعى للفوز فيها ومواصلة الصدارة.

من جهته، أثنى محمد العلوي المشرف على الفريق الأول على الدور الكبير الذي بذله سعود الحربي رئيس النادي ورويفد الصاعدي رئيس المجلس الشرفي لإتمام صفقة انتقال القرني متمنيا أن يوفق اللاعب في تقديم مستويات مميزة.