العاصمي يبدأ المشوار مع أبها

أبها ـ حسن ذيبان | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للتدريبات عصر اليوم الإثنين على رديف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة الوطني إبراهيم العاصمي.

يأتي ذلك بعد الإجازة التي منحت للاعبين خلال فترة توقف دوري الثانية، حيث تعمل إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي على تحسين وضع الفريق في ترتيب الدوري.

وكان المدرب التونسي لطفي الهاشمي تقدم لإدارة النادي بطلب إعفائه من الإشراف على الفريق الأول بسبب تردي النتائج ورفضت إدارة النادي طلبه بناء على تمسك اللاعبين به وبأحمد حموض مدير الفريق، لكنها عدلت عن ذلك مؤخرا وكلفت خالد شائع أمين عام النادي مديرا للفريق وعيسى الشقيقي إداريا له .