هجر يسلم مستحقات الذودان

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

سلمت إدارة نادي هجر الاردني يوسف الذودان المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر مستحقاته بعد فك الارتباط معه بالتراضى، وتبذل الإدارة محاولات لإيجاد لاعب بديل من مواليد السعودية قبل استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ميدانياً ركز جمال بلهادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر خلال مران أمس، على التدريبات التكتيكية عن طريق بناء الهجمة والتنظيم الدفاعي، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة. وكان المدرب استهل التدريب بالجري حول الملعب، ولياقية عبر محطات مختلفة، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس.

ويواصل هجر تحضيراته على ملعب النادي الرئيسي استعداداً للمباراة المقبلة أمام العروبة والتي تجمع الفريقين عصر الخميس المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين .