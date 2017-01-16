﻿قمصان.. حملت أغرب الأرقام

تقرير - محمود وهبي | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

طوى مورجان شنايدرلين لاعب الوسط الفرنسي، صفحته مع مانشستر يونايتد مع انتقاله قبل أيام قليلة إلى نادي إيفرتون، ووقع اختياره على ارتداء القميص رقم 2، في قرار أثار دهشة الإنجليز، وهو الرقم الذي اعتاد أن يحمله المدافعون عبر تاريخ كرة القدم. ولا تصل درجة الغرابة في خيار شنايدرلين إلى مكان بعيد إذا ما قورنت بالأرقام الغريبة التي ظهرت على قمصان مجموعة من النجوم في السنوات الماضية، ومنهم حارس المرمى الذي اختار الرقم 9، والمدافع الذي حمل الرقم 10، والهداف الذي لجأ إلى حيلة حسابية للحصول على رقمه المفضل.



التشيلي إيفان زامورانو



أمضى الهداف التشيلي سلسلة من التجارب الناجحة في الملاعب الأوروبية، وكانت أبرزها مع ريال مدريد في الفترة ما بين 1992 و1996 قبل انتقاله إلى إيطاليا من بوابة الإنتر، حيث حصل على القميص رقم 9، وهو الرقم التقليدي الذي يرتديه المهاجم الأساسي في الفريق. وفي العام 1998، انتقل النجم الإيطالي روبرتو باجيو إلى الإنتر وحصل على الرقم 10 من الهداف البرازيلي رونالدو، ليحصل الأخير على الرقم 9 من زامورانو، قبل أن يلجأ الأخير إلى حيلة للحفاظ على رقم مشابه، حيث ارتدى القميص رقم 18 مع إشارة + بين الرقمين ليحافظ بطريقة غير مباشرة على الرقم 9.



الإيرلندي كلينتون موريسون



سجل المهاجم الإيرلندي كلينتون موريسون 177 هدفاً خلال 19 موسماً أمضاها مع مجموعة من الأندية الإنجليزية بين الدرجات الممتازة والأولى والثانية، وهو يخوض حالياً موسمه الـ 20 مع نادي ميكيلوفر سبورتس المغمور. ومثّل موريسون نادي كريستال بالاس لفترة 3 مواسم بدءاً من العام 2005 وهو يرتدي القميص رقم 10، قبل أن ينتقل في العام 2008 إلى نادي كوفنتري سيتي، لكنه لم ينجح في الحصول على القميص نفسه، فقرر اللجوء إلى حيلة زامورانو عندما قرر ارتداء القميص رقم 19 مع إشارة + بين الرقمين، ليستخدم عملية حسابية نتيجتها 10.



المغربي هشام زروالي



اعتزل المهاجم المغربي هشام زروالي عام 2004 بعد مسيرة مثّل خلالها أندية في المغرب والإمارات وأسكتلندا والمنتخب المغربي الأول، وعُرف بألقاب كان من بينها "زيرو"، أي صفر بالعربية، وهو اللقب الذي جاء من الأحرف الأولى في اسمه. وقرر زروالي كتابة لقبه على قميصه خلال تجربته مع نادي أبردين عام 2000، حيث أصبح أول من يرتدي قميصاً يحمل الرقم صفر في أسكتلندا، لكنه لم يتمكن من الحفاظ عليه طويلاً بعدما قرر الاتحاد الأسكتلندي شطب هذا الرقم منذ العام 2001.



الفرنسي ويليام جالاس



يعتبر الرقم 10 أحد أبرز وأشهر أرقام القمصان في عالم كرة القدم نظراً لنخبة الأسماء التي حملت هذا الرقم خلال مسيرات مميزة، ومن بينهم النجم الهولندي دينيس بيرجكامب الذي ترك هذا الرقم شاغراً في آرسنال بعد اعتزاله عام 2006، قبل أن يحصل عليه الوافد الجديد ويليام جالاس في قرار مفاجئ، خاصة أن اللاعب الفرنسي كان يشغل مركز قلب الدفاع.



الأسترالي تومي أور



مثّل اللاعب الأسترالي تومي أور منتخب بلاده لأول مرة عام 2010 عندما واجه المنتخب الإندونيسي في تصفيات كأس الأمم الآسيوية، لكنه لم يحصل على الرقم 11 الذي كان رقمه المفضل، ليجد الحل في اختيار أحد أغرب الأرقام في تاريخ كرة القدم. وظهر أور خلال المباراة وهو يرتدي القميص رقم 121، وهو الرقم الذي ينتج عن 11 ضرب 11. ويلعب أور حالياً مع نادي بريسباين في الدوري الأسترالي مرتدياً القميص رقم 11.



المكسيكي أدولفو باوتيستا



يخوض المهاجم المكسيكي أدولفو باوتيستا حالياً تجربته الـ 11 في مسيرة قاربت على الانتهاء مع بلوغه لعامه الـ 37. وبعيداً عن محطاته التهديفية الكثيرة، أصبح باوتيستا أول لاعب يرتدي قميصاً يحمل 3 أرقام بعدما اختار القميص رقم 100 خلال تجربته مع نادي تشيفاس جوادالاخارا المكسيكي، وهو ما زال يحمل هذا الرقم خلال تجربته الحالية مع نادي شيكاغو موستانجز في الولايات المتحدة.



البرازيلي رونالدينيو



غادر النجم البرازيلي رونالدينيو ملعب الكامب نو عام 2008 وانتقل إلى نادي ميلان، لكنه لم ينجح في الحصول على القميص رقم 10 الذي كان بحوزة اللاعب الهولندي كلارنس سيدورف، ليقع اختياره على الرقم 80، كونه وُلد في العام 1980. وتكررت هذه الحالة مع لاعبين آخرين في ميلان لاحقاً، حيث اختار الفرنسي ماثيو فلاميني الرقم 84 (مواليد 1984)، فيما لجأ الهداف الأوكراني أندريه تشيفتشينكو (مواليد 1976) لارتداء القميص رقم 76.



الأرجنتيني أوزفالدو أرديليس



تُوّج أوزفالدو أرديليس بلقب كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني عام 1978، وامتلك مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية كانت أبرز محطاتها مع توتنهام في تجربة استمرت 10 مواسم، قبل أن يطوي صفحته الأخيرة عام 1991 ليبدأ رحلة أخرى في عالم التدريب. وخلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 1982، اضطر أرديليس لارتداء القميص رقم 1 على الرغم من مركزه كلاعب وسط، وذلك بسبب قرار من الاتحاد الأرجنتيني باختيار أرقام اللاعبين على حسب ترتيب الأحرف الأبجدية، باستثناء مارادونا الذي حصل على الرقم 10.



الغاني أسامواه جيان



يعتبر اللاعب أسامواه جيان أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الغانية، فهو يحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية وعدد الأهداف في تاريخ منتخب النجوم السوداء. واشتهر جيان خلاله مسيرته الدولية بارتداء قميص يحمل الرقم 3، وهو رقم حمله نجوم كبار في خط الدفاع وعلى رأسهم المدافع الإيطالي باولو مالديني، لكن حالة جيان تبدو مختلفة كونه يلعب في الخط الأمامي، فهو رفض اختيار الأرقام التقليدية للمهاجمين (9 و10 و11) ليلجأ إلى رقمٍ اعتاد المدافعون على استخدامه.



الإيطالي ماريو بالوتيللي



عانى المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي الكثير من المشاكل الانضباطية في مسيرته، والتي أنهت رحلته مع عدة أندية منها مانشستر سيتي وليفربول قبل انتقاله إلى نيس الفرنسي في الصيف الماضي. واشتهر بالوتيللي بالظهور بتسريحات شعر غريبة، بالإضافة إلى إقدامه على اختيار أرقام غير معتادة لقميصه، حيث وقع خياره على الرقم 45 خلال تجربتيه مع ميلان وليفربول.



المكسيكي خورخي كامبوس



مثّل الحارس الأسطوري خورخي كامبوس منتخب المكسيك في 130 مباراة دولية، واشتهر ببراعته في الدفاع عن مرماه على الرغم من قصر قامته، كما اشتهر بإمكانياته كمهاجم، حيث نجح في تسجيل هدف لأحد الأندية التي لعب لها عندما قرر مدربه إشراك حارس بديل بغية الدفع بكامبوس في الخط الأمامي. وارتدى كامبوس القميص رقم 1 لأغلب فترات مسيرته، وهو الرقم الاعتيادي لحارس المرمى، لكنه لجأ خلال بعض المباريات لارتداء القميص رقم 9، كونه كان يلعب في مركز الهجوم عندما كان صغيراً.



الدنماركي نيكلاس بندتنر



انتقل المهاجم الدنماركي نيكلاس بندتنر في الصيف الماضي إلى نادي نوتنجهام فورست بعد محطة سيئة مع فولفسبورج في ألمانيا، ليضيف حلقة جديدة إلى مسيرة حفلت باللحظات المثيرة للجدل. وبدأ بندتنر مشواره مع نادي أرسنال في العام 2005، وكان يحمل حينها القميص رقم 26، لكنه قرر وبشكل مفاجئ مضاعفة هذا الرقم قبل بداية موسم 2009ـ2010. وعن هذا التغيير قال المهاجم الدنماركي: "قررت استبدال الرقم 26 واختيار الرقم 52 لأنه رقم مميز بالنسبة لي"، دون أن يوضح ما هو الأمر المميز في هذا الرقم الغريب.