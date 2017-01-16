4 شركات تطرق باب ملعب الجامعة

الرياض ـ مازن العسرج | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

فتحت أربع شركات رياضية أمس الأحد باب المباحثات مع جامعة الملك سعود بالرياض، بشأن إمكانية الاستفادة من ملعب الجامعة الجديد.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الجامعة فتح باب الاستثمار في الملعب المشيد عام 2015.

وذكر لـ"الرياضية" تركي السلطان المشرف على ملعب الجامعة أن المنشأة الحديثة أصبحت متاحة للاستثمار من قبل الشركات الرياضية الراغبة في الاستفادة من خدماتها.

وأضاف: "ذلك من خلال الحضور إلى مقر الإدارة العامة للمشتريات بالمبنى رقم 19 في الدور الثالث، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات حتى الخامس من فبراير المقبل".

وأشار السلطان إلى أن 12 فبراير المقبل هو آخر موعد لتقديم العروض الاستثمارية، فيما سيكون 13 فبراير موعداً لفتح المظاريف.

وحول رغبة عدد من الأندية في الاستفادة من الملعب قال: "لم يخاطبنا أي نادٍ.. كل ما تم هو تواصل عدد من الشركات الرياضية في السعودية التي أبدت رغبتها في استثمار الملعب ومعرفة المزيد من المعلومات عنه".

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يعد أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ دون مضمار، كما أنه يتسع لـ25 ألف متفرج، وخصص له 34 بوابة للجماهير، وصمم وفق أحدث المعايير الدولية.