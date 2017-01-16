بيتزيلي خارج خيارات الرائد

بريدة ـ محمد الحبيب | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

كثفت إدارة نادي الرائد تحركاتها للتعاقد مع صانع ألعاب أجنبي للفريق الأول لكرة القدم، يكون بديلاً عن البرازيلي جيلمار داسيلفا، الذي أوصى التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق بعدم جدوى استمراره.

وينتظر أن تعلن إدارة الرائد بشكل رسمي مطلع الأسبوع المقبل التعاقد مع لاعب أجنبي، يكون داعماً للفريق خلال ما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

واستبعدت مصادر رائدية لـ"الرياضية" فكرة إعادة التعاقد مع الأرميني ماركوس بيتزيلي، الذي مثل الفريق في الموسم الماضي وتمكن من المساهمة في بقاء الرائد ضمن أندية بطولة دوري المحترفين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ماركوس بيتزيلي لم يكن من بين الخيارات المطروحة على الإدارة.

يشار إلى أن الأوساط الرائدية تناقلت بقوة في الساعات الماضية أنباء عودة بيتزيلي (33 عاماً)، بعد حصوله على المخالصة المالية من نادي الفجيرة الإماراتي، الذي انتقل إليه الصيف الماضي، بعقد يمتد لموسمين.