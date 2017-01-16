عرض الهلال أقل من قيمة خريبين

دبي ـ الرياضية | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

جدد نادي الظفرة الإماراتي تمسكه بالسوري عمر خريبين، هداف الفريق المشارك في بطولة الدوري الإماراتي.

يأتي ذلك وسط أنباء تواترت طيلة الأيام الماضية عن رغبة نادي الهلال في الفوز بخدمات اللاعب البالغ من العمر (22 عاماً).

وقال النادي الإماراتي على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نادي الظفرة يجدد تمسكه بخريبين، ويؤكد أن العروض التي تلقاها النادي لا ترقى إلى قيمة اللاعب ومستواه الفني".

وشارك عمر خريبين في مواجهة فريقه أمس الأول السبت أمام النصر، التي انتهت بالتعادل 2ـ2، ضمن الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإماراتي، وفيها سجل خريبين هدف فريقه الثاني، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في بطولة الدوري.

وكشف خريبين في حديث فضائي عقب اللقاء أنه تلقى عروضاً محلية وخارجية، أهمها من طرف الوحدة الإماراتي والهلال السعودي، قبل أن يؤكد احترامه لعقده الساري مع الظفرة الإماراتي حتى 2021.

وأضاف: "إن القرار في يد مجلس إدارة النادي".

وتعاقد نادي الظفرة مع اللاعب عمر خريبين في يناير عام 2016، قادماً من نادي الميناء العراقي بعقد يمتد لستة أشهر، قبل أن يجدد التعاقد مع الظفرة في يونيو 2016 لمدة خمس سنوات.

وتألق خريبين بشكل لافت مع منتخب سوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، الأمر الذي دفع عدداً من الأندية الإماراتية والسعودية إلى الاهتمام به.