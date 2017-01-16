القادسية يطلب ساندرو التعاون

الدمام ـ حماد الدوسري | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

فتحت إدارة نادي القادسية باب المفاوضات مع نظيرتها في التعاون، بهدف الحصول على خدمات البرازيلي ساندرو مانويل لاعب الوسط.

يأتـي ذلك رغبـــة من إدارة القادسية في تعويض انتقال العراقي سـعد عبد الأمير إلى النـادي الأهلي، وبعد أن أصبــح ســـاندرو مانويل خارج حسابات الرومانـي كونسـتانتين جالكا مدرب التعاون.

على صعيد متصل، أرســلت إدارة نـــادي القادســية عرضـــــاً رسمياً لنادي القادسية الكويتي، تضمن طلب الحصول على خدمات لاعب الوسط أحمد الظفيري، بنظام الإعارة لمدة خمسة أشهر.

وأكــدت إدارة القادســية فـــي العرض، الذي حصلت "الرياضية" على صورة منه، استعدادها لدفع مبلغ 150 ألف دولار أمريكي (أكثر من 560 ألف ريال) لنادي القادسية الكويتي، بخلاف حصة اللاعب الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه في بطولة الدوري الكويتي، قبل أن يأتي الرد من نادي القادسية الكويتي الذي طلب مهلة إضافية بسبب الانشغال بالمباراة النهائية لمسابقة كأس ولي العهد الكويتي، والتي يخوضها الفريق أمام نظيره الكويت، اليوم الإثنين، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وينتظر أن تتضح الصورة كاملة عن أجانب فريق القادسية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بعد أن يوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفه الرسمي من قانونية قيد البرازيلي إلتون جوزيه في كشوفات الفريق.