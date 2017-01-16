سباق العويس ينطلق بعد 8 أيام

الرياض ـ سلطان العتيبي | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

يستعد ناديا الهلال والأهلي لتقديم عرضيهما الرسميين للدولي محمد العويس، حارس فريق الشباب، مع بقاء ثمانية أيام على دخوله الفترة الحرة، التي تمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ، دون أخذ موافقة ناديه.

ويصادف الثلاثاء بعد المقبل (24 يناير)، بدء محمد العويس الأشهر الستة الأخيرة من عقده الاحترافي الساري مع نادي الشباب حتى يوليو المقبل.

وسيكون بإمكان العويس المفاضلة بين العروض الواردة إليه، وسط رغبة قوية من الهلال والأهلي في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر (25 عاماً).

ولم يصل نادي الشباب إلى اتفاق نهائي مع العويس على التجديد، بعدما قدم له عرضاً رسمياً لمدة ثلاثة أعوام، مقابل ستة ملايين ريال عن العام الواحد، وسيارة ثمينة، وفيلا سكنية.

وفضل العويس الصمت أمام العرض الشبابي، والانتظار إلى حين دخوله الفترة الحرة، وهو ما قابلته إدارة نادي الشباب بغضب شديد، ألحقته ببيان إعلامي شديد اللهجة، حمل إبعاد اللاعب من حسابات سامي الجابر المدير الفني للفريق، أواخر نوفمبر الماضي.

ويواجه نادي الشباب مصاعب عديدة، تتمثل في تجديد العقود الاحترافية لعدد من اللاعبين أبرزهم العويس، فيما يقضي وليد عبد الله الحارس الآخر الأسبوع الخامس منذ دخوله الفترة الحرة مطلع ديسمبر الماضي، دون أن يتوصل مع إدارة الشباب إلى اتفاق على التجديد.