فليك يرحل عن منصب المدير الرياضي لاتحاد الكرة الألماني وروبيش يخلفه

برلين ـــ د ب أ | Monday, 16 January 2017 - 13:10 pm

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين رحيل هانزي فليك ، المدرب المساعد السابق للمنتخب ، عن منصب المدير الرياضي للاتحاد.

وقال فليك إنه طلب فسخ التعاقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2019 ، من أجل قضاء وقت أطول مع أسرته.

وسيحل هورست روبيش ، المدرب السابق لمنتخب الشباب الألماني ، مكان فليك بشكل مؤقت.

وبدأ فليك 51/ عاما/ العمل بالاتحاد الألماني قبل عشرة أعوام وقد تولى منصب المدير الرياضي بعد أن كان مدربا مساعدا للمدير الفني يواخيم لوف في مشوار قيادة المنتخب الألماني للتتويج بكأس العالم 2014 .