رونالدو يعادل رقما قياسيا في الدوري الاسباني

مدريد ـــ رويترز | Monday, 16 January 2017 - 13:15 pm

عادل كريستيانو رونالدو رقما قياسيا في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أمس الأحد لكنه لم يستطع إنقاذ فريقه من الهزيمة 2-1 أمام اشبيلية ونهاية مسيرة بلا هزيمة امتدت على مدار 40 مباراة متتالية في كل المنافسات.

ونفذ هداف ريال مدريد عبر العصور ركلة جزاء بنجاح في مرمى الحارس سيرجيو ريكو ليفتتح التسجيل في الدقيقة 67 ويحرز الهدف رقم 56 من ركلة جزاء للفريق الملكي.

وعادل المهاجم البرتغالي رقم هوجو سانشيز اللاعب السابق لريال مدريد وبفارق عشر ركلات جزاء عن رونالد كومان اللاعب السابق لبرشلونة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 46 هدفا.

وليونيل ميسي مهاجم برشلونة هو اللاعب الوحيد الذي ما يزال يلعب في البطولة ضمن المراكز العشرة الأولى برصيد 42 هدفا.

وفشل ريال مدريد في الاستفادة من تقدمه وأدرك سيرجيو راموس التعادل لاشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85 قبل أن يخطف ستيفان يوفيتيتش هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليلحق بفريق المدرب زين الدين زيدان هزيمته الأولى منذ السادس من أبريل نسيان الماضي.