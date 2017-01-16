عزت اعتمد الأسماء اليوم: المغامسي والملحم والنوفل في عضوية لجنة الحكام

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Monday, 16 January 2017 - 14:47 pm

اعتمد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعضاء لجنة الحكام الرئيسية التي قدمها رئيس اللجنة مرعي العواجي، والمكونة من حسين المغامسي وفهد الملحم ومحمد النوفل، إلى جانب الاداريين عزيز الشريف ومشعل الذيبان.



وسيستمر عمل أعضاء هذه اللجنة لمدة 90 يوماً، وهي المدة التي حددها اتحاد الكرة لإعادة هيكلة الاتحاد.



وكانت لجنة الحكام هي إحدى اللجان التي تم تغيير رئيسها بعد انتخاب الاتحاد الجديد حيث حل مرعي عواجي الحكم الدولي السابق محل عمر المهنا رئيس اللجنة السابق.