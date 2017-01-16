انتر يصطدم بصحوة بولونيا وروما يتربص بسامبدوريا في كأس إيطاليا

روما - د ب أ | Monday, 16 January 2017 - 14:42 pm

بعد خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم ، يتطلع انتر ميلان إلى نقل نجاحه في مسابقة الدوري إلى مسيرته في كأس إيطاليا عندما يستضيف بولونيا غدا الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة.





كما يتطلع روما إلى استكمال عقد المتأهلين لدور الثمانية في البطولة من خلال مباراته المرتقبة أمام سامبدوريا يوم الخميس المقبل فيما يلتقي لاتسيو مع جنوه وساسولو مع تشيزينا بعد غد الأربعاء.





وسجل المهاجم ماورو إيكاردي هدفه الخامس عشر لانتر أمس الأول السبت ليقود الفريق إلى الفوز 3 / 1 على كييفو في الدوري الإيطالي لكنه قد يحصل على راحة في مباراة الغد لمنح الفرصة إلى زميله البرازيلي جابرييل باربوسا (جابيجول) الذي يشارك في مباريات قليلة للغاية مع الفريق.





وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق انتر : "جابرييل يبذل جهدا كبيرامثل باقي زملائه بالفريق.. سنرى إمكانية الدفع به أساسيا في مباراة الثلاثاء أو وضعه على مقاعد البدلاء، نسعى لتقديم أداء قوي ومواصلة التقدم في بطولة الكأس لأنها بطولة مهمة بالنسبة لنا".





كما يخوض بولونيا مباراة الغد بمعنويات عالية أيضا بعدما حقق الفوز على كروتوني 1 / صفر مطلع هذا الأسبوع ليوسع الفارق عن فرق منطقة الهبوط إلى 13 نقطة.





ويتأهل الفائز من مباراة الغد إلى دور الثمانية ليلتقي فيه الفائز من مباراة لاتسيو وجنوى.





وبعد تغلبه على أتالانتا 2 / 1 ، تقدم لاتسيو إلى المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي.





وينتظر أن تكون المباراة أمام جنوه بروفة جادة وقوية للاتسيو قبل مباراته المرتقبة يوم الأحد المقبل في ضيافة يوفنتوس متصدر الدوري.





وقال سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو : "نفكر في مباراة جنوه ثم سننتقل غلى تورينو لخوض مباراة يوفنتوس".





وكان جنوى تغلب على يوفنتوس 3 / 1 في أواخر نوفمبر الماضي ولكنه خسر بعدها خمس مرات في ست مباريات خاضها منذ ذلك الحين وكان منها الهزيمة 1 / 4 أمام كالياري أمس الأحد.





ويخوض ساسولو مباراته بعد غد بمعنويات عالية بعدما تغلب على باليرمو 4 / 1 في الدوري هذا الأسبوع فيما عانى روما لتحقيق الفوز 1 / صفر على أودينيزي.





وقد يدفع لوشيانو سباليتي المدير الفني لروما بلاعبه المخضرم فرانشيسكو توتي في الهجوم ضمن التشكيلة الأساسية للفريق مع منح الراحة إلى مهاجمه البوسني إدين دزيكو الذي سجل 13 هدفا للفريق هذا الموسم ولكنه ظهر أدنى من مستواه المعهود خلال مباراة أودينيزي وأهدر ضربة جزاء للفريق.





وفي المقابل ، يخوض سامبدوريا مباراته أمام روما يوم الخميس المقبل بعدما تعادل مع أمبولي سلبيا في الدوري هذا الأسبوع.





وكانت فرق يوفنتوس ومالي ونابولي وفيورنتينا تأهلت إلى دور الثمانية للبطولة في وقت سابق حيث يلتقي يوفنتوس مع ميلان ونابولي مع فيورنتينا في دور الثمانية خلال الأسبوعين المقبلين حيث تقام فعاليات دور الثمانية بنظام الذهاب والإياب.