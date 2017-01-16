هامبورج يعاقب بغرامة مالية بسبب جماهيره

فرانكفورت - د ب أ | Monday, 16 January 2017 - 15:42 pm

فرضت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم غرامة مالية بحق نادي هامبورج ، بسبب إطلاق جماهيره الألعاب النارية ، خلال منافسات بطولة الكأس في وقت سابق من الموسم الحالي.





وعوقب هامبورج ، المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بغرامة قيمتها 45 ألف يورو (47600 دولار) بسبب سلوك جماهيره خلال مباراتي الفريق أمام زفيكاو في 22 أغسطس وهاله في 25 أكتوبر من العام الماضي.





وأوضح الاتحاد الألماني ، أن هامبورج ملزم برصد 15 ألف يورو ، تخصم من قيمة الغرامة ، لتمويل بعض الإجراءات الوقائية مثل الكاميرات المتحركة.