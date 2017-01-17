النصر يخطف الدوسري

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

قدم فايز الدوسري إداري الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الجيل اعتذاره بشكل رسمي إلى مجلس الإدارة عن تكملة مشواره في الطاقم الإداري مع الفريق وذلك بسبب تعيينه رئيساً لمجلس جمهور نادي النصر على مستوى المملكة.

وثمّنت إدارة نادي الجيل ممثلة في الأمين العام ومشرف الفئات السنية مروان الذكر الله الوقفة الصادقة والجهد الكبير الذي قدمه فايز الدوسري وتواجده مع الفريق منذ بداية الإعداد الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تقديم مستويات مميزة ونتائج إيجابية في دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، حيث لم يتلق سوى خسارة واحدة خلال 10 جولات .