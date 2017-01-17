الشعلة يكسب التوباد بخماسية

الرياض ـ مازن العسرج | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

اطـمأن الـتـونـسي فـريـد بلقـاسم مدرب الفـريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلـة على جاهزية فـريقه قـبل مواجهة الأهلي الجمعة المقـبـلة في دور الـ 32 من مسابقـة كأس الملـك، على ملعب مدينة المـلك عبداللـه الرياضية بجدة، بعد الفوز على التوباد "درجة ثالثة" بخماسية نظيفة أمس.

وتناوب على تسجيل الأهداف فهد المنـيف "هـدفين" والمنضـم حديثاً إلى صفوف الفريق قادماً من الفيـصلي، وعلي عطـيـف ونايف البلوي وتركي العليـوة.

وأشرك بلقـاسم عدداً من اللاعبين البدلاء خلال المواجهة التي أقـيمت عـصر أمس على ملعب النادي بالخرج رغـبة منه في الاستقرار على التشكيـل الأنسب لموقعة الأهلي.

من جـهة أخرى تستـمـر تدريبات الـفـريق في الـادي حتى موعد المغادرة إلى جدة بعد غد الخميس.