طوارئ في الطائي بسبب الاتحاد

حائل ـ محمد الجارالله | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

كثف التونسي مكرم عبداللـه المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي التدريبات اللياقية والتكـتـيـكـية في الأيام الماضية، استعداداً لملاقاة الاتحاد يوم الجمعة المقـبل في حائل ضمن دور الـ٣٢ لمسابـقـة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف مكرم حصة تدريبية صباحية داخل صالة الحديد لتقوية العضلات ورفع المخزون اللياقي للاعبين الذين أقبلوا عليها بروح معنوية عالية وحماس شديد.

ويطمع أبناء فارس الشمال إلى إحداث مفاجأة في هذا الدور رغم ترتيبه المتأخر في دوري الأولى، واستغلال ظروف العميد الذي يغيب عنه مثلث القوة والخطر "عكايشي، كهربا، فهد المولد".

وقال فهد النماصي إداري الفريق "إن الهدف من مباراة الاتحاد هو التحضير للجولة المقبلة لدوري الدرجة الأولى وتجربة اللاعبين الذين تم استقطابهـم في الفـترة الأخيرة".

وأضاف: بالرغم من النـقص العناصري للاتحاد إلا أنه يملك احتياطياً قوياً وسنحاول تقديم أنفسنا بصورة جيدة، ونخرج بنتيجة تعيد الروح والثقة للاعبين وللجماهير كون الفريق يبحث عن الهروب من الهبوط.

يذكر أن ‏آخر لقـاء جمع الطائي‬ بالاتحاد‬ كان في مـوسـم 2008 ‏ بالدوري الممـتاز انتـهى بفوز الضيوف 2ـ 1. سجـل للاتـحاد أسامة المولد ومحمد نور ‏وللطائي أحمد عباس.