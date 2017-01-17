الغروي: السنيدي داعم كبير لضمك

أبها ـ حسن ذيبان | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

أوضح محمد الغروي رئيـس نادي ضمك أن ناديه يـمتـلك أعضاء شرف أوفياء، قدمـوا ولا يزالون يقدمون الكثير والكثيـر لهذا الكيان.

وقال: أشكر عضـو الشرف علي السنيدي على تقديمه دعماً كبيراً للنادي وتكفله بدعم الفريق من خلال رعايته في مباراته المقبلة أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريـفـين غداً الأربعاء علـى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وتمـنى الغروي أن يحذو الآخرون حذو السنيـدي، لافتاً إلى أن الفريق مقبل على مباريـات حاسمة في دوري أندية الدرجة الأولى، ونحن نسعى للعمـل على اللحاق بفرق المقدمة والبحث عن المنافـسة على إحدى البطاقات المؤهلة للصعود.