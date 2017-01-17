الأخضر في المهمة الأصعب أمام ألمانيا

| Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عند الساعة 6.45 مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب ألمانيا في صالة روان في الجولة الثالثة ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا وبيلاروسيا.. والخروج بأقل الخسائر أمام المنتخب الألماني المرشح الأبرز لتصدر المجموعة الثالثة وصاحب الألقاب العالمية الثلاثة وأبرز المرشحين لتحقيق لقب البطولة الحالية.

وقد أجرى المنتخب السعودي تدريبه أمس في مدينة روان الفرنسية استعداداً لمواجهة اليوم أمام ألمانيا، التي تعتبر المحطة الأصعب للأخضر بمتابعة رئيس الوفد محمد المنيع الذي حث اللاعبين على مواصلة مستوياتهم المميزة ونسيان مباراتي بيلاروسيا وكرواتيا والتفكير في المباريات المتبقية.

وعمد "الكرواتي " نيناد مدرب أخضر اليد إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت من اللاعبين في مباراة بيلاروسيا وشرح لهم التكتيك الخاص بمباراة اليوم قبل البدء في أداء التدريبات اللياقية، ثم أجرى مناورة على منتصف الملعب، ومن المتوقع أن يخوض نيناد مباراة ألمانيا بتشكيل لا يختلف كثيراً عن المباراة السابقة مع تغيير في طريقة اللعب.