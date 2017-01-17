مصر تستعيد توازنها على حساب البحرين

| Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

استعاد المنتخب المصري لكرة اليد اتزانه في بطولة العالم المقامة حاليا في فرنسا بالفوز 31 ـ29 على نظيره البحريني أمس الإثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة. ورغم الفارق في الخبرة بين الفريقين، كان المنتخب البحريني ندا قويا لنظيره المصري في فترات كثيرة من المباراة بل وتقدم في بعض الفترات.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه 17 - 15 ثم حافظ على انتصاره في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه ويستعيد اتزانه بعد الهزيمة 28 - 35 أمام نظيره الدنماركي في المباراة الماضية، بعدما استهل مسيرته في البطولة بالفوز على نظيره القطري 22 - 20.

ومني المنتخب البحريني بهزيمته الثالثة على التوالي في البطولة بعدما خسر أمام السويد 16 - 33 وأمام قطر 22 - 32.