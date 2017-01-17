الإصابة تبعد عباس

| Tuesday, 17 January 2017 - 03:29 am

قرر الجهاز الطبي منح عبد الله عباس لاعب أخضر اليد راحة من التدريبات وعدم مشاركته في التدريب الأخير قبل مواجهة ألمانيا، بعد أن خسر الأخضر خدماته في الشوط الثاني من مواجهة روسيا البيضاء بسبب الإصابة.

وأوضح الدكتور خالد الزاير أخصائي العلاج الطبيعي أن الإصابة عبارة عن التواء في مفصل القدم اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات اتضح أن الإصابة من الدرجة الأولى وسيخضع اللاعب إلى البرنامج التأهيلي، وأشار الزاير إلى أن تواجده في لقاء اليوم أمام ألمانيا يعتمد على استجابته للعلاج وبناء على ذلك سيكون القرار.