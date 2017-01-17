هلال: الكرواتي حقق المهم وأضاع الأهم

| Tuesday, 17 January 2017 - 03:31 am

اعتبر المدرب الوطني عبد المنعم هلال أن الكرواتي نيناد كاليتش مدرب منتخب اليد السعودي أضاع الأهم وهو الفوز على منتخب روسيا البيضاء بعد أن حقق المهم من خلال ظهور الأخضر بمستوى فني مشرف في أول وثاني لقاءاته في بطولة كأس العالم المقامة في فرنسا.

وكشف هلال أن المنتخب كان قادرا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام روسيا البيضاء ولكن المدرب لم ينجح في توزيع الجهد لدى اللاعبين للحصول على أقصى فاعلية داخل الملعب.

وامتدح هلال أداء اللاعب هشام العبيدي وأكد أنه قدم واحدة من أجمل مبارياته، بينما أثر الإرهاق على مجتبى السالم، أما العباس محمد فلم يمنح الفرصة الكافية لتعويض ذلك بالإضافة إلى استبعاد محمد السالم وعلي آل إبراهيم رغم أن المنتخب كان يحتاج لهم في بعض الأوقات، وكذلك عدم لجوء المدرب إلى طريقة متقدمة في فترات من المباراة للحد من تصويبات منتخب بلاروسيا نظرا للقامات الطويلة للاعبيه.

وأشار هلال إلى أن حظوظ المنتخب السعودي في التأهل إلى الدور الثاني ما زالت متاحة بشرط إراحة عدد من اللاعبين في مباراتي ألمانيا والمجر من أجل تشيلي التي تعتبر بوابة العبور في حال لم يحق منتخبا روسيا البيضاء والأخير أي انتصار آخر.

وقال هلال: مجموعة المنتخب توجد فيها فرصة للعبور مقارنة بالمجموعات الأخرى التي تتواجد فيها المنتخبات العربية، مشيرا إلى احتمال حدوث مفاجأة تعقد حسابات التأهل وتحديد مرافق ألمانيا وكرواتيا.