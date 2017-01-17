نيناد: فرصة التأهل قائمة

| Tuesday, 17 January 2017 - 03:31 am

أكد الكرواتي نيناد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أن الأخضر لعب مباراة جيدة أمام منتخب بيلاروسيا رغم الخسارة، وقال نيناد عقب نهاية مباراة بيلاروسيا: "بذل اللاعبون جهداً كبيراً وكنا قريبين من الفوز لكن صاحبت المباراة بعض الأخطاء بسبب التحضير غير الكافي للبطولة لمواجهة منتخبات قوية مثل كرواتيا وبيلاروسيا".

وأضاف: "لا تزال لدينا الفرصة للتأهل، فأمامنا مباراة أمام تشيلي وأعتقد أن لاعبينا سيبذلون جهداً كبيراً وسيقدمون أفضل ما لديهم للفوز بها، وحتى ذلك الوقت ينبغي علينا أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها.