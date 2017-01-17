أدبي الطائف ينظم حفل جائزة الشاعر محمد الثبيتي

الطائف ـ واس | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف يوم الجمعة المقبل حفل جائزة الشاعر محمد الثبيتي ـ رحمه الله ـ في دورتها الثالثة، وذلك بمقر فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي الثقافي عطاالله بن مسفر الجعيد أنه سيتم خلال الحفل تتويج الفائزين بجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الثالثة في فروعها الثلاثة وهم: الشاعر البحريني قاسم حداد الذي فاز في فرع التجربة الشعرية، نظير مجمل أعماله ودوره الثقافي، والشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب الذي فاز بجائزة الشعر عن ديوانه "ليس يعنيني كثيراً "، والدكتور محمد ولد متالي محمدو من موريتانيا، الذي فاز في فرع الدراسات النقدية عن دراسته "شعرية التناص.. أثر تجربة الشاعر محمد الثبيتي في الشعر السعودي المعاصر".

وأشار الجعيد إلى أن قيمة الجائزة في فرع التجربة الشعرية تبلغ "100" ألف ريال، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فرعي الشعر والدراسات النقدية مبلغ "50" ألف ريال لكل فرع، وأن الحفل سيشهد عرضاً لعدد من الفنون التي تشتهر بها الطائف، ومشهد مسرحي بعنوان "تشويش"، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام المرئية عن الجائزة والفائزين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين التشكيليين في رسم بورتوريهات.