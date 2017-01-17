سنكرر الفوز على الهلال

حوار - احمد البريك | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

أكد محمد الكويكبي هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أنهم مستعدون بكل قوتهم لمواجهة الهلال في انطلاقة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بعد فترة التوقف، مشددا على أن مباراة غلطة سراي التركي التي كسبها الاتفاق 3ـ1 أعادت لهم التوازن النفسي والمعنوي، خاصة أن صفوفهم باتت أكثر تكاملا حاليا.

وشدد الكويكبي خلال حواره مع" الـرياضية" على أن فريقه كان يعاني من عدم وجود صانع ألعاب على مستوى جيد، ولكن كل هذه الأمور تم تلافيها خلال الفترة الأخيرة.

ـ من فترة لأخرى يلاحظ أن مستوى الاتفاق متذبذب، حيث بدأ قويا وتراجع ثم عاد قويا ثم تراجع؟

فترات التوقف أثرت علينا كثيرا، فالأمور تكون جيدة ثم تأتي فترة توقف فيتغير الكثير في الفريق، ويفقد المستوى الذي كان عليه في السابق، ونأمل أن نستفيد من فترة التوقف الحالية، لتعود أمورنا أفضل.

ـ ولكن حتى في وسط الموسم يتغير أداء الفريق من مباراة لأخرى، من فريق يفوز لفريق يخسر بالأربعة، من فريق يهزم النصر ثم يخسر منه؟

كل المباريات التي خسرناها قدمنا فيها مستوى جيدا، ولكن لا نسجل الأهداف، فنحن لا نخسر مستوى ونتيجة، ولكن لا نوفق.

ـ هل يعود ذلك لأن لاعبي الاتفاق يشعرون في فترات ما إنهم وصلوا لمرحلة إنهم لا يقهرون، ثم يفاجؤوا بخصم أقوى منهم مثل الاتحاد والأهلي فيصابون بالارتباك داخل الملعب؟

لا أبدا، نحن مقتنعون بأننا لم نصل لشيء بعد، كما أن الاتحاد هو أقوى هجوم في الدوري.



طموح أفضل

ـ كهداف للفريق، ألا تشعر أنكم مازلتم أضعف فريق قادر على المنافسة؟

تعاقدنا مع هداف محترف جديد، ونأمل أن يأتي محترف أجنبي آخر لمساعدتنا في أن نكون أقوى، ونتطور هجوميا.

ـ ما الفرق بين الاتفاق في بداية الموسم والآن؟

نأمل أن نكون الآن أفضل، حيث أصبحنا أكثر خبرة في الدوري السعودي للمحترفين، والأهم أننا لعبنا أمام الفرق الكبيرة.

ـ أن تخسر أمام النصر، ثم تفوز على بطل أوروبي مستوى ونتيجة، جعل الجماهير تتساءل: أين كان ذلك الأداء؟

هذا ما أقوله، التوقفات إما أن تكون لك أو عليك، فالتوقف الأخير كان في صالحنا.

ـ هل يعني ذلك أن الاتفاق في المباراة المقبلة أمام الهلال سيكون في أفضل حال؟

بإذن الله، الفريق الأن متكامل، ولا يعاني من نقص، وتم علاج أوجه القصور فيه.

ـ مباراة الهلال دائما يكون لها تحد خاص لديكم..فماذا تقول؟

ليس تحديا، ولكن الهلال كفريق كبير الكل يطمح في الفوز عليه، تماما مثل النصر والاتحاد والأهلي.

ـ بعد فوزكم على الهلال في الدور الأول، ألا تخشون أنه سيأتي للدمام لرد الدين؟

نحن لا نخافه، سنعطيه حقه من الاهتمام، وسنكرر الفوز عليه.

ـ واجهتم الأربعة الكبار، الهلال والاتحاد والأهلي والنصر، من كان الأكثر صعوبة منهم بغض النظر عن النتيجة؟

كان النصر في الدور الأول، لأن ظروف مباراتنا معه صعبة، لأننا خرجنا من خسارة ثقيلة أمام الأهلي بالأربعة، وكنا نريد التعويض بأي طريقة، وضغطنا هجوميا، ونجحنا في الخروج بالفوز بهدف دون رد، أما في مباراة الدور الثاني فقدمنا مستوى جيدا، وكنا الأقرب للتسجيل.

ـ ولكن عجزتم عن تهديد مرمى النصر بدليل أنكم وصلتم للمرمى مرة واحدة فقط في الشوط الأول؟

كنا أكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا التوفيق في اللمسة الأخيرة، وكنا أفضل.



لاعب طموح

ـ طموحك كلاعب، هل سيتوقف عند نادي الاتفاق؟

أنا الآن لاعب اتفاقي، وإن شاء الله من بوابة الاتفاق سأصل للمنتخب.

ـ هل تعتقد أن هناك فرصة لك ولغيرك من اللاعبين الجدد بالدخول في قائمة الهولندي مارفيك مدرب الأخضر؟

نحن جميعنا جاهزون، وننتظر الإشارة منه، فكل لاعب يتمنى أن يصل للمنتخب.

ـ ألا تفكر في البحث عن ناد آخر؟

بالعكس، الاتفاق فريق كبير، واللعب فيه شرف لي.

ـ ألم يفاوضك ناد آخر؟

لا.. فقط الاتفاق.

ـ ماذا غير جاريدو في الاتفاق عن الفريق الذي كان يدربه جميل القاسم؟

جاريدو هجومي أكثر، بينما كان جميل يركز أكثر على الدفاع.

ـ ماهو الأفضل لكم، مع ملاحظة أن في كل مباراة تندفعون فيها للهجوم تخسرون بنتيجة كبيرة، والدليل مباراة الاتحاد؟

في تلك المباراة لم نوفق هجوميا، صحيح أن الاتحاد فريق قوي هجوميا، لكنه سجل أهدافه من كرات معاكسة، ومن ركلة زاوية.

ـ هل كنتم تسعون إلى حسم المباراة مبكرا من خلال الاندفاع للهجوم؟

في كل مباراة نلعبها، نهاجم للفوز.

ـ هل سيحدث هذا أمام الهلال؟

سحافظ على أسلوبنا الهجومي، تفكيرنا في كل مباراة الفوز.

ـ كيف تصنف الدوري هذا الموسم؟

هذا الموسم الدوري صعب فعلا، فمع الجولة الخامسة عشرة هناك 4 فرق تنافس على اللقب، بينما كانت المنافسة في السنوات الماضية بين فريقين بدءاً من الدور الثاني.

ـ ماذا ينقصكم لتكونوا في المنافسة على البطولات ؟

ينقصنا لاعبون محترفون على مستوى عال، وقد تعاقدت الإدارة مع دوك، وسيصل محترف آخر، وستكون أمورنا أفضل مع بوبا وكوفي.

ـ التعاقد مع مهاجمين، هل يعني عدم الرضا عن المهاجمين الحاليين؟

لا أبدا، إنما لمزيد من تدعيم الصفوف.

ـ هل تلاحظ أن أهدافكم قليلة؟

كنا نحتاج لصانع ألعاب، نحن الآن في أفضل حالاتنا ومستعدون للمباريات المقبلة ضمك والهلال، وسنلعب بكل قوتنا أمام ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولن نتهاون معه، فهو سيأتي بطموح كبير للفوز والتقدم في البطولة.

ـ ما الفرق عندما تلعبون مع فريق من دوري الدرجة الأولى مثل ضمك، واللعب مع فريق ينافس على الهبوط مثل الوحدة والقادسية، أليسوا في مستوى واحد؟

هناك فرق كبير، فدوري الدرجة الأولى مظلوم، ولا يوجد فيه “لعب كرة”، وليس مثل دوري المحترفين، واللعب فيه لا يكون مفتوحا، بل يكون دفاعيا.

ـ الإدارة فعلت كل شيء لحضور الجمهور، ولكن مازال الحضور ضعيفا، في تصورك لماذا لا يحضر جمهور الاتفاق؟

ربما لأنهم غاضبون من النتائج، ولكن نعدهم بأن يكون الوضع أفضل.