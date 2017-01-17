الاتفاق يحسم صفقة كاليخون

الدمام - وليد الصيعري | Monday, 16 January 2017 - 00:00 am

توصلت إدارة نادي الاتفاق إلى اتفاق مع نادي بوليفار البوليفي، ينتقل بمقتضاه الإسباني خوانمي كاليخون لاعب وسط النادي البوليفي لنادي الاتفاق، وسيصل اللاعب بعد غد الخميس للخضوع للفحص الطبي تمهيدا للتعاقد معه.

وأوضحت لـ"الرياضية" مصادر أن التعاقد مع اللاعب الإسباني كاليخون (29 عاما) يقضي بتمثيل الاتفاق لمدة عام ونصف قابلة للتجديد لعام إضافي.

يذكر أن اللاعب الإسباني بدأ حياته الكروية في أكاديمية ريال مدريد ثم انتقل إلى نادي قرطبة الإسباني، وبعدها لعب لنادي بوليفار البوليفي الذي مثله لمدة 4 سنوات، وهو توأم النجم الإسباني خوسيه كاليخون نجم لاعب نادي نابولي الإيطالي.

وعلى الصعيـد الفنــي، اكتفى الإسباني جوان كارلوس جاريدو مدرب الاتفاق أمس بحصة تدريبية واحدة في الفترة الصباحية بسبب الأجواء الباردة في أبها والتي تكون أقرب لأجواء المنطقة الشرقية في الصباح، حيث ينتظر الفريق الاتفاقي مواجهة ضمك غدا الأربعاء في أبها ضمن الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستغادر بعثة الفريق الاتفاقي عصر اليوم الثلاثاء إلى أبها، وسيتخلف خالد الدبل رئيس الاتفاق عن مرافقة البعثة بسبب وفاة جده حسن بوعائشة.