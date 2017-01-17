الوحدة يدخل في “نفق مظلم”

جدة ـ ماجد هود | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

دخل نادي الوحدة في نفق مظلم، وبات يواجه صعوبات من أجل الإيفاء بمتطلبات قيد اللاعبين، خلال فترة التسجيل الشتوية الحالية، والتي تستمر حتى 31 يناير الجاري.

وأصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم حكماً نهائياً لصالح الثنائي عبد الخالق برناوي ومحمد شريفي، لاعبي الفريق السابقين، شمل إلزام نادي الوحدة بتسليمهما مليون و200 ألف ريال، بموجب الدعاوى التي تقدم بها الثنائي.

وستقف الأحكام أمام قدرة نادي الوحدة في قيد اللاعبين المحترفين، حيث تشترط لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم على الأندية الراغبة في التسجيل تسوية كافة الأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات، إلى جانب تسليم الرواتب الشهرية للاعبين، حتى نهاية نوفمبر الماضي.