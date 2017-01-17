مدرب سوريا يتدخل في مفاوضات خريبين والهلال

الرياض ـ متعب العبد الهادي | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

تنازلت إدارة نادي الظفرة الإماراتي عن تمسكها بالسوري عمر خريبين، مهاجم فريقها الأول لكرة القدم، وباتت في طريقها إلى الموافقة على إعارته لنادي الهلال بعقد يمتد لستة أشهر.

وفي حال حسمت الصفقة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، أو غداً الأربعاء كحد أقصى، سيكون خريبين بديلاً عن البرازيلي تياجو ألفيس في قائمة الهلال.

وكان الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال أعطى إدارة النادي موافقته الرسمية على استقطاب عمر خريبين البالغ من العمر (22 عاماً)، حرصاً منه على تدعيم صفوف الفريق الــذي يتصدر بطولــة دوري المحترفــــين، ويســـــتعد للمشـاركة في بطولــة دوري أبطال آسيا.

وفتحــــت إدارة الهـــلال المفاوضات مع نـادي الظفرة، بهدف الحصول على خدمـات اللاعب الــذي قدم إلى النادي الإمــــاراتي فـــي يناير عام 2016، من نادي الميناء العراقي بعقد يمتد لستة أشهر، قبل أن يمدد التعاقد في يونيو 2016 لخمس سنوات.

ورفض النادي الإماراتي في بادئ الأمر التنازل عن هدافه، قبل أن يتراجع عن ذلك، ويبدأ في المفاهمات الجادة مع الهلاليين.

وتناقلت وسائل إعلامية أمس تصريحات أيمن الحكيم مدرب منتخب سوريا، الذي كشف عن رغبته في انتقال عمر خريبين إلى نادي الهلال. وقال الحكيم: "سأتحدث مع صديقي محمد قويض مدرب الظفرة، وسأقنعه بالموافقة على رحيل عمر خريبين إلى الهلال، إنها فرصة عظيمه للاعب ".