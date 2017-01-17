حساب التويجري يصرف رواتب الرائد

بريدة ـ محمد الحبيب | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

كثفت إدارة نادي الرائد تحركاتها لتسوية الأحكام الصادرة ضدها من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لإكمال متطلبات قيد اللاعبين المحترفين، خلال فترة التسجيل الشتوية التي تستمر حتى 31 يناير الجاري.

وقالت إدارة نادي الرائد في بيان إعلامي أمس "إنها سلمت اللاعبين المحترفين والعاملين في النادي إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية رواتب شهر نوفمبر الماضي، سعياً منها لإكمال متطلبات التسجيل".

ووفقاً لمصادر، فإن راتب شهر نوفمبر جاء بدعم مباشر من عبد العزيز التويجري رئيس النادي، الذي يعتمد على حسابه البنكي الشخصي لإتمام عمليات النادي المصرفية، بعد قرار تجميد حسابات النادي بأمر من المحكمة العامة في بريدة.

على صعيد آخر، فكت إدارة الرائد ارتباطها بعلي خرمي لاعب الوسط، ووقعت معه أمس المخالصة المالية لعقده الساري حتى نهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد إبعاد اللاعب البالغ من العمر (24 عاماً) من حسابات التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق. وانضم خرمي إلى الرائد في الموسم الماضي، قادماً من نادي الباطن، لكنه فشل في حجز ثبيت اسمه بالخارطة الأساسية لفريق الرائد.