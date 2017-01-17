“المسابقات” تستجيب للثلاثي الآسيوي

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

قدمت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات أندية الهلال والأهلي والتعاون في دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، في حال نجاحها في عبور دور الـ32، وذلك لتعارضها مع الجولتين الأولى والثانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

جاء ذلك بناء على رغبة الأندية الثلاثة، ما عدا نادي الفتح، الذي طلب نفس الوقت المقرر مسبقاً، لارتباطه في الموعد الجديد بمباراة الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا، التي يخوضها في الأحساء أمام الفائز من مواجهة ناساف كارشي الأوزبكي والحد البحريني.

وكانت لجنة المسابقات قررت في وقت سابق إقامة مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير المقبل.