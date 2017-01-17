دياز يمنح الشمراني إجازة استثنائية

الرياض ـ متعب العبد الهادي | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

حصل ناصر الشمراني مهاجم فريق الهلال على إجازة استثنائية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بقرار من الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق.

وتواجد الشمراني في مقر النادي أمس الإثنين، وتقدم بطلب الإجازة الاستثنائية، مرجعاً ذلك إلى رغبته في دراسة العروض المقدمة له، وبعد موافقة إدارة النادي على انتقاله بنظام الإعارة إلى أي ناد خليجي، خلال فترة التسجيل الشتوية الحالية.

ميدانياً، رسم رامون دياز مدرب فريق الهلال التكتيك المناسب أمس، استعداداً للمواجهة أمام فريق القيصومة (درجة أولى) غداً الأربعاء في الرياض، ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما واصل المدافع عبدالله الحافظ برنامجه اللياقي بالجري حول الملعب.