اتحاد القدم يتسلم ميزانية 2016

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Tuesday, 17 January 2017 - 00:00 am

تسلم الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت الميزانية المالية للاتحاد خلال الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

وسلم عدنان المعيبد رئيس اللجنة المالية والتسويق في اتحاد الكرة السابق، عادل البطي أمين عام الاتحاد، كافة الأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمصادر خاصة بـ"الرياضية"، فإن الأوراق المالية تضمنت الإيرادات، وكافة عقود الرعايات التفصيلية والمستحقات المالية للاتحاد، ومنها مبلغ 100 مليون ريال من هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبارة عن عوائد النقل التلفزيوني لمنافسات كرة القدم السعودية.

وكانت التقاريــــر المالية للفتــرة مــــــن 1 ينايـر 2015 حتى 30 يونيـو 2016 عرضت أمام أعضــــاء الجمعيــــــة العمومية غير العادية للاتحاد، التي عقدت في أكتوبر الماضي، حيث بلغت مداخيل الاتحاد 219 مليون ريال، مقابل مصروفات بمبلغ 170 مليون ريال.