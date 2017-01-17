مدرب المنتخب المصري يؤكد على جاهزية لاعبيه لمواجهة مالي

القاهرة - (د ب أ) | Tuesday, 17 January 2017 - 13:22 pm

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري الأول (الفراعنة) ، على جاهزية لاعبيه من الناحيتين الفنية والبدنية لمواجهة مالي، غدا الثلاثاء، في مستهل مشوار الفراعنة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الافريقية 2017 المقامة بالجابون.



ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة للبطولة القارية بجانب منتخبات مالي وأوغندا وغانا.



وشدد كوبر، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد، الاثنين، على أن المنتخب المصري حضر إلى الجابون من أجل المنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، واستعادة سيادة القارة السمراء بعد غياب ثلاث دورات عن منافسات اللقب القاري.



وقال المدير الفني للفراعنة :" يمتلك المنتخب المصري لاعبين مميزين في كل مركز داخل ولديهم الخبرات والطموح من أجل الظهور بشكل مميز، والمنافسة بقوة على اللقب بداية من مواجهة مالي، وحتى بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب".



وتابع كوبر :" المنتخب المالي قوي، ويمتلك عناصر مميزة، حيث يمتلك لاعبين يتمتعون بطول القامة، وتابعناه خلال الفترة الماضية في العديد من المباريات، ولدينا معلومات كاملة عن نقاط القوة، والضعف لديهم وسيتم استغلال كل ذلك في حصد أول ثلاث نقاط".



وحضر كوبر المؤتمر بجانب الحارس الدولي المخضرم عصام الحضري قائد الفراعنة ومحمود فايز محلل الأداء والقائم بأعمال الترجمة وإيناس مظهر المنسق الإعلامي .



من جانبه، شدد عصام الحضري على أن الفراعنة يخوضون نهائيات كأس الأمم الأفريقية الحالية بدون النظر إلى التاريخ السابق بأنهم أبطال أمم إفريقيا سبع دورات سابقة، أو الغياب عن ثلاث نسخ متتالية من البطولة، بل أن الجميع يضع أمامه هدفا واحدا، وهو استعادة اللقب وسيادة القارة السمراء من جديد .



وأختتم قائد الفراعنة تصريحاته، قائلا : "جاهزون من جميع الجوانب، ولا نرى أمامنا سوى أن نكون على قدر مسؤولية اسعاد شعب بأكمله بالتتويج باللقب".